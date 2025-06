Gravina contro Lotito | Tende a portare i discorsi a livelli molto bassi e lì è imbattibile Il suo rancore nei miei confronti…

In un clima di tensioni e polemiche, Gabriele Gravina non ha esitato a rispondere duramente a Claudio Lotito durante il Festival di Parma. Il presidente della FIGC ha accusato il suo avversario di abbassare il livello del dibattito, portandolo ai minimi termini, alimentando così uno scontro che va ben oltre il calcio. La scena politica e sportiva si infiamma: fino a dove arriverà questa guerra di parole?

Nella tarda mattinata odierna, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in occasione del Festival di Parma, ha rilasciato un'intervista dove oltre a parlare della brutta situazione dell'Italia e del Ct Luciano Spalletti, dopo la sconfitta per 3-0 in Norvegia, ha risposto duramente al presidente della Lazio, Claudio Lotito, che ieri aveva detto che il fallimento .

