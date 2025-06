Gravina apre all’esonero di Spalletti | “Non posso dire se resta non si può perdere così”

Il futuro di Spalletti sulla panchina dell'Italia rimane incerto, mentre Gravina apre all'ipotesi dell'esonero e difende il tecnico da attacchi ingiustificati. Tra dialoghi e riflessioni, il presidente federale non nasconde le difficoltà di una decisione complessa: “Stiamo parlando e ragionando”. La sfida è aperta, ma cosa riserverà il destino della Nazionale? Continua a leggere per scoprire gli ultimi sviluppi.

Gravina getta nuovi dubbi sul futuro di Spalletti sulla panchina dell'Italia: "Mi dispiacciono gli attacchi immeritati. stiamo parlando e ragionando". 🔗 Leggi su Fanpage.it

