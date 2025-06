GRAVI INDIZI DI REATO – Dal suicidio all’omicidio | la verità sulla morte di Manuela Murgia

Il caso di Manuela Murgia, giovane di soli sedici anni scomparsa nel 1995 a Cagliari, ha da sempre suscitato interrogativi e sospetti. Tra indizi inquietanti e versioni contrastanti, emerge un quadro complesso che potrebbe rivelare molto più di quanto si pensasse inizialmente. Gravi indizi di reato potrebbero cambiare ogni prospettiva sulla sua morte, trascinando il caso dall’ombra del suicidio a quella di un possibile omicidio. La verità, forse, sta per essere svelata.

E' il 4 febbraio 1995, Manuela Murgia esce di casa nel quartiere Is Mirrionis di Cagliari. Ha solo sedici anni. Indossa un paio di jeans sopra il pigiama e sembra uscire con l'intenzione di rientrare presto. Sul tavolo della cucina lascia un rossetto e un profumo, come se si stesse preparando per qualcosa. Una persona .

