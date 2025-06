Grave aggressione a un arbitro durante il Memorial Mirko Poggini | la S S Arezzo condanna con decisione

Un grave episodio di violenza ha scosso il mondo dello sport: durante il Memorial “Mirko Poggini”, un genitore ha aggredito un arbitro, suscitando sdegno e preoccupazione. La Società Sportiva Arezzo condanna con fermezza questa azione inqualificabile, evidenziando l’importanza di valori come rispetto e fair play. Questo incidente ricorda quanto sia fondamentale tutelare la sicurezza di tutti i protagonisti del calcio giovanile, affinché eventi come questi non si ripetano.

La Società Sportiva Arezzo esprime la propria ferma e totale condanna per il grave episodio verificatosi nel pomeriggio di domenica 2 giugno allo stadio “Città di Arezzo”, al termine della finale del Memorial “Mirko Poggini”, torneo riservato alla categoria Under 12 con la partecipazione delle formazioni di Arezzo e Vis Pesaro. Durante le premiazioni, un individuo – identificato come genitore di un giovane calciatore della Vis Pesaro – si è introdotto nello spogliatoio dell’arbitro e lo ha aggredito fisicamente, provocandogli lesioni tali da rendere necessario il ricovero in pronto soccorso. I dirigenti della S. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Grave aggressione a un arbitro durante il Memorial “Mirko Poggini”: la S.S. Arezzo condanna con decisione

