Grande successo per la quarta edizione del premio Virginia Musto

La quarta edizione del Premio Virginia Musto ha conquistato il cuore di Aversa, attirando un pubblico numeroso e appassionato nel suggestivo Chiostro del Seminario Vescovile. Un appuntamento che si conferma come momento di grande riconoscimento e celebrazione dei talenti, emozioni e valori condivisi dalla comunità . Promossa con entusiasmo, questa iniziativa continua a rafforzare il suo ruolo nel valorizzare eccellenze e storie di ispirazione. La serata si è conclusa con un forte senso di orgoglio e speranza per il futuro.

Grande successo di partecipazione e intensità emotiva per la quarta edizione del Premio Virginia Musto – Città di Aversa, che si è svolta sabato 7 giugno 2025 nel suggestivo Chiostro del Seminario Vescovile, gremito per l'occasione da un pubblico attento e partecipe.

