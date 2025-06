Granata | Giustizia e Paradossi | dalla parte della Magistratura ma contro l’assurda detenzione di Gianni Alemanno

Fabio Granata si schiera con fermezza dalla parte della magistratura, difendendo il suo ruolo e contrastando l’assurda detenzione di Gianni Alemanno. La sua posizione, radicata nel rispetto delle istituzioni e nella lotta contro i paradossi giudiziari, rivela l’importanza di sostenere la giustizia autentica. In un contesto complesso e spesso divisivo, è fondamentale riflettere su come garantire equilibrio e correttezza nell’amministrazione della legge, senza lasciarsi accecare da pregiudizi o strumentalizzazioni.

di Fabio Granata * Sono, e sono sempre stato, dalla parte della Magistratura, al fianco dei Giudici più esposti e contrario alla separazione delle Carriere. Da militante prima e da Parlamentare poi, da Presidente della Commissione Regionale Antimafia e poi da vice Presidente di quella Nazionale, da uomo politico e da cittadino sono stato sempre, senza se e senza ma, dalla parte della Magistratura. Da “giustizialista” inviso a buona parte del centrodestra italiano, per posizioni che riflettono la tradizione radicale di una destra legalitaria e antimafia ispirata alla figura di Paolo Borsellino, sono sconvolto per il protrarsi dell’assurda detenzione di Gianni Alemanno per un reato, traffico di influenze, del tutto impalpabile e per il quale la condanna a 1 anno e 10 mesi poteva essere sospesa condizionalmente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Granata: “Giustizia e Paradossi: dalla parte della Magistratura, ma contro l’assurda detenzione di Gianni Alemanno”

In questa notizia si parla di: Magistratura Granata Giustizia Paradossi

