Gran galà all’Istituto Amendola di Sarno per la chiusura dell' anno scolastico

Un’atmosfera di festa e convivialità ha avvolto il Gran Galà all’Istituto Amendola di Sarno, segnando un finale indimenticabile per l’anno scolastico. Il Primo Ballo dei Diplomandi, sotto il patrocinio morale del Comune di Sarno, ha riscosso un enorme successo, coinvolgendo circa mille persone tra familiari, studenti, insegnanti e cittadini. Un evento che ha celebrato il talento, la collaborazione e il futuro di una comunità vibrante e proiettata verso nuove sfide.

