Graduatorie GPS | invalidità non potrà essere inserita ex novo nella domanda per le max 150 preferenze

Se sei un docente in attesa di aggiornamento delle GPS, è fondamentale conoscere le novità riguardanti l'inserimento dell'invalidità e i titoli di riserva. A partire da questa tornata, l'invalidità non potrà più essere inserita ex novo nella domanda per le massimo 150 preferenze, ma dovrà essere comunicata durante l'aggiornamento stesso. Scopriamolo insieme, per essere sempre preparati e ottimizzare le tue possibilità di successo nella prossima assegnazione delle supplenze.

I titoli di riserva si inseriscono all'atto dell'aggiornamento delle GPS e non nella domanda per partecipare all'assegnazione delle supplenze. Condizioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Graduatorie Gps Invalidità Potrà Essere Inserita Ex Novo Domanda Max 150 Preferenze

COLLOCAMENTO MIRATO LAVORATORI DISABILI #inps #disabilità #invalidità #collocamentomirato #46%