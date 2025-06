Gp Aragon ordine di arrivo MotoGp e classifica mondiale

Il Gran Premio di Aragon 2025 ha regalato emozioni intense e sorprese nel Mondiale di MotoGP. Con una gara esplosiva, Marc Marquez conquista la vittoria schiacciante, consolidando la sua posizione in classifica mondiale. La competizione si fa sempre più accesa, con piloti che danno il massimo per conquistare il podio. Scopriamo insieme l’ordine di arrivo e le novità sulla classifica generale, un campionato appassionante che promette ancora molte sorprese.

(Adnkronos) – Marc Marquez ha vinto il Gp di Aragon 2025, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGp oggi, domenica 8 giugno. Lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, scattato dalla pole position, si impone davanti al fratello Alex Marquez, con la Ducati del team Gresini e al compagno di squadra Francesco ‘Pecco’ Bagnaia. rompere l’egemonia delle moto di Borgo Panigale lo spagnolo della Ktm Pedro Acosta che chiude quarto davanti ad altre due Ducati quelle di Franco Morbidelli e del connazionale Fermin Aldeguer. Ecco l’ordine d’arrivo del Gp di Aragon e le classifiche del Mondiale di MotoGp. 🔗 Leggi su Seriea24.it

