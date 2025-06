Gp Aragon Marquez il cannibale vince davanti ad Alex e Pecco

Sul circuito di MotorLand Aragon, Marc Marquez dimostra ancora una volta il suo talento inarrestabile, dominando la gara e lasciando gli avversari senza scampo. Con una vittoria schiacciante davanti ad Alex Marquez e Pecco Bagnaia, il "Cannibale" si conferma padrone assoluto del tracciato, confermando che, in sella alla sua moto, può fare letteralmente ciò che vuole. Questo risultato riaccende l'entusiasmo dei tifosi e apre nuovi scenari nel mondiale MotoGP.

Niente rivali per Marc al MortorLand dove può fare e fa letteralmente ciò che vuole. Pecco riesce a riscattare il weekend con il terzo posto in podio sulla scia del secondo genito della famiglia Marquez. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gp Aragon, Marquez il cannibale vince davanti ad Alex e Pecco

