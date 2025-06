Governatori e regole elettorali È l’occasione per fare il salto di qualità

Roma, 8 giugno 2025 – La discussione su governatori e regole elettorali rappresenta un’opportunità unica per elevare il livello del nostro sistema democratico. Sebbene possa sembrare un dibattito riservato agli addetti ai lavori, in realtà affronta uno dei temi più cruciali: come garantire limiti e contrappesi per prevenire il rischio di potere eccessivo. È l’occasione per fare il salto di qualità, rafforzando le fondamenta della nostra democrazia e assicurando un futuro più equo e trasparente.

Roma, 8 giugno 2025 – È, all’apparenza, un argomento per addetti ai lavori, addirittura “politicista”, secondo alcuni. In realtà, lo scontro sulla possibilità, per i presidenti di regione, di ricandidarsi per un terzo mandato, tocca uno dei nodi più avviluppati della democrazia: quello dei limiti, dei vincoli e dei contrappesi del potere, per evitare che la prolungata permanenza al vertice di un’istituzione pubblica determini la creazione di un potentato pericoloso. Il problema, però, è che nella sacrosanta definizione di un confine temporale che impedisca che un incarico pubblico diventi potenzialmente un feudo personale occorre fare i conti con il rischio di escludere dalla competizione elettorale un candidato che, per capacità, competenze e esperienza, possa riscuotere un consenso maggioritario tra l’elettorato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Governatori e regole elettorali. È l’occasione per fare il salto di qualità

