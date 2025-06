Governatore California | da Trump show

In un clima di tensione tra politica e protesta, il governatore della California Newsom risponde alle accuse di Trump, invitando i manifestanti a mantenere la calma e a esprimersi pacificamente. La disputa sulla presenza militare a Los Angeles evidenzia come le dinamiche di potere e comunicazione siano al centro del dibattito pubblico. In questa complessa sfida tra leadership e cittadini, è fondamentale ricordare l’importanza del dialogo civile e della responsabilità condivisa.

8.34 "Il governo federale sta mobilitando la Guardia nazionale della California e schierando 2.000 soldati a Los Angeles non perché ci sia una carenza nell'applicazione della legge, ma perché vogliono dare spettacolo". Così su X il governatore dem della California. Newsom, duramente attaccato da Trump per le proteste a Los Angeles, si rivolge ai manifestanti: "Non dategli lo spettacolo che vogliono. Non usate mai la violenza. Parlate pacificamente". Le proteste contro i raid del servizio anti-immigrazione Usa. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: California Governatore Trump Show

Dazi, Trump: "L'Ue vuole un incontro per trattare" | Il presidente torna a insultare il governatore della California - L'Unione Europea richiede un incontro per discutere dei dazi imposti da Trump, mentre il presidente torna a criticare il governatore della California, Gavin Newsom.

Importante. Donald Trump ordina il dispiegamento di 2000 elementi della Guardia Nazionale per fronteggiare le proteste in corso da due giorni nell’area di Los Angeles contro alcuni raid anti-immigrazione. Forte presa di distanze dal governatore della Partecipa alla discussione

Donald Trump critica Newsom e Bass: "Il governo federale risolverà le proteste in California" - Trump attacca il governatore Newsom e il sindaco Bass su Truth, promettendo l'intervento federale per le proteste a Los Angeles. Da quotidiano.net

Arnold Schwarzenegger su Trump: "Basta lamentarsi, bisogna agire" - L’ex governatore della California e icona del cinema Arnold Schwarzenegger, ha lanciato un messaggio diretto agli ambientalisti scoraggiati dalle recenti politiche dell'amministrazione Trump. Lo riporta tg.la7.it

Dazi, la California fa causa a Trump, governatore Gavin Newsom: "Abuso poteri di emergenza, tariffe illegali creano caos" - Il governatore della California Gavin Newsom ha presentato causa contro il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l'utilizzo di poteri d'emergenza al fine di promulgare tariffe globali ... Segnala informazione.it

Newsom to sue Trump after Senate vote blocking California EV rules