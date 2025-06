Governare il peso | la lotta all’obesità tra salute pubblica e industria globale

Se si pensa che la lotta all’obesità sia solo una questione di salute individuale, è il momento di cambiare prospettiva. Con l’introduzione sul mercato di farmaci come Ozempic, Wegovy, Munjaro e Zepbound, la battaglia globale contro il peso in eccesso assume una nuova dimensione, coinvolgendo anche industria e politica. In questo scenario, le strategie di governo del peso si rivelano più complesse e cruciali che mai, aprendo un dibattito indispensabile sulla salute pubblica e le sfide etiche connesse.

Ozempic, Wegovy, Munjaro, Zepbound. Si tratta i nomi i farmaci approdati alla ribalta per la missione chiamata a compiere, quella della lotta mondiale all’obesità, equiparata ormai a quella a virus. L’introduzione sul mercato globale di una nuova classe di farmaci, noti come agonisti del recettore del peptide-1 glucagone-simile (GLP-1), rappresenta un punto di svolta nelle strategie di gestione dell’obesità. Questi farmaci, inizialmente sviluppati per il trattamento del diabete di tipo 2, si sono rivelati altamente efficaci anche nella riduzione del peso corporeo, aprendo nuove prospettive terapeutiche per una condizione che affligge oltre 1 miliardo di persone nel mondo secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Governare il peso: la lotta all’obesità tra salute pubblica e industria globale

In questa notizia si parla di: Lotta Obesità Globale Governare