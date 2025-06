Gomorra le origini | prime foto e data di uscita su sky e now

Scopri le prime foto e la data di uscita di "Gomorra – Le Origini" su Sky e Now. Questa attesa serie, ambientata a Napoli, svela i segreti e le radici del mondo criminale protagonista del bestseller di Roberto Saviano. Con sei episodi intensi, il prequel promette di catturare l’attenzione degli appassionati di crime e drama. Non perdere l’opportunità di immergerti in un nuovo capitolo di questa saga epica, che ti lascerà senza fiato fino alla prima scena.

annuncio e dettagli sulla nuova serie "gomorra – le origini". Le riprese della tanto attesa serie "Gomorra – Le Origini" si sono concluse a Napoli, aprendo un nuovo capitolo nella narrazione dell'epica saga crime prodotta da Sky Studios e Cattleya, parte di ITV Studios. Questa produzione in sei episodi rappresenta un prequel che approfondisce le origini del mondo criminale descritto nel bestseller di Roberto Saviano. La serie si focalizza sull'ascesa di Pietro Savastano, protagonista della storia, narrando la sua giovinezza negli anni Settanta. regia, sceneggiatura e distribuzione. chi dirige i primi episodi.

