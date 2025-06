Gomorra - Le Origini | la nuova serie Sky che esplora Napoli negli anni ' 70

Immergiti nell'atmosfera autentica degli anni '70 a Napoli con "Gomorra - Le origini", la nuova serie Sky che rivela i primi passi di un quartiere tra carcasse di auto, prati e casupole, sotto il sole accecante di San Giovanni a Teduccio. Tra odori di campagna e ricordi di un mondo scomparso, Pietro e Imma, adolescenti vibranti e pieni di sogni, si preparano a scrivere le prime pagine di una storia senza tempo...

Scena 528 due, il set è invaso dalle pecore, tra carcasse di macchine, pareti scrostate, prati e casupole basse nella luce accecante di Napoli, o meglio di San Giovanni a Teduccio, persino l'odore che regna sul set è quello della campagna di una volta, che riaccende tra chi ha qualche anno la madeleine di un mondo scomparso. Poi a cavallo di un Ciao rumoroso, arrivano loro, adolescenti smaglianti: con le maglia stretta e colorata Pietro e Imma con la sua giacca elegante di velluto ruggine da ricca borghese in quel mondo polveroso ma pieno di sorrisi in cui si muovono i protagonisti di Gomorra- Le Origini, e quando finalmente la presenta al gruppetto dei suoi amici, con l'asino sullo sfondo che raglia, il più piccolo le da la mano raggiante: ''Incantato signorina io sono Ficariello. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gomorra - Le Origini: la nuova serie Sky che esplora Napoli negli anni '70

In questa notizia si parla di: Napoli Gomorra Origini Serie

