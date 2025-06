Gomorra – Le Origini | ecco le prime foto! Arriverà su Sky e NOW a gennaio 2026

Preparati a scoprire le radici di uno dei fenomeni televisivi più acclamati: arrivano su Sky e Now, a gennaio 2026, le prime foto di "Gomorra – Le Origini". Questo attesissimo prequel in sei episodi ci farà immergere nell’ascesa criminale di Pietro Savastano, portando sullo schermo un’intensa origin story firmata da talenti come Marco D’Amore. La saga sta per entrare nel vivo della sua narrazione, offrendoci un nuovo sguardo sull’universo Gomorra.

Si sono concluse, a Napoli, le riprese di GOMORRA – LE ORIGINI, attesissimo prequel in sei episodi prodotto da Sky Studios e da Cattleya, parte di ITV Studios, dell'epica saga crime Sky Original tratta dall'omonimo bestseller di Roberto Saviano. La nuova serie è una origin story sull'ascesa criminale di Pietro Savastano. I primi quattro episodi della serie sono diretti da Marco D'Amore, anche supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto nonché già indimenticabile protagonista di Gomorra – La Serie, mentre gli ultimi due sono diretti da Francesco Ghiaccio ( Dolcissime, Un posto sicuro ).

