gomorra – le origini ecco la photogallery con le prime immagini del prequel sky sul giovane pietro savastano

Concluse a Napoli le riprese di Gomorra – Le origini, la nuova serie Sky Original diretta da Marco D’Amore, che racconta la giovinezza di Pietro Savastano, in arrivo a gennaio su Sky e NOW, ecco le prime immagini. Le riprese di Gomorra – Le origini si sono ufficialmente concluse a Napoli. La nuova serie Sky Original, prequel dell’epica saga tratta dal bestseller di Roberto Saviano, sarà composta da sei episodi e arriverà da gennaio 2026 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Il progetto è prodotto da Sky Studios e Cattleya (parte di ITV Studios), e diretto per i primi quattro episodi da Marco D’Amore, già protagonista e regista di alcuni episodi di Gomorra – La serie. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu