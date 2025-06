Gomorra - Le origini | cosa aspettarci dalla serie prequel direttamente dal set

Prepariamoci a immergerci nelle radici di una delle serie più amate: "Gomorra - Le origini" ci svelerà i segreti delle sue origini, direttamente dal set. Con l’aiuto dello scenografo Fabrizio D'Arpino e della costumista Olivia Bellini, scopriremo come questa nuova avventura si distingue dalla storia conosciuta, promettendo un viaggio coinvolgente nella Napoli degli anni '70. L’attesa sta per terminare: la rivoluzione sta per iniziare...

Una giornata a Napoli, insieme allo scenografo Fabrizio D'Arpino e alla costumista Olivia Bellini, che ci hanno mostrato in anteprima come lo show si differenzia dalla serie originale. Da gennaio su Sky e NOW. Qualche settimana fa abbiamo fatto un viaggio nel tempo. No, non a bordo della Delorean. Siamo stati catapultati nella Napoli degli anni '70 grazie ad una giornata sul set. L'obiettivo? Farci vedere come sarà Gomorra - Le origini, l'attesa serie prequel che dopo quattro mesi conclusi di riprese è in fase di post-produzione, e arriverà su Sky e NOW a gennaio 2026. Prodotta da Sky Studios e da Cattleya, parte di ITV Studios, partendo dal bestseller di Roberto Saviano, la nuova serie è una origin story sull'ascesa criminale di Pietro Savastano in mezzo alla povertà e al contrabbando di sigarette. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Gomorra - Le origini: cosa aspettarci dalla serie prequel, direttamente dal set

