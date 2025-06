Gomorra come non ve l' aspettate | Sul set della serie prequel tra atmosfere anni ' 70 e giovanissimi talenti

Scopri un Gomorra inedito, tra atmosfere anni '70 e giovani talenti emergenti che danno nuova vita alla saga. "Gomorra - Le Origini", in arrivo su Sky e NOW a gennaio 2026, non è solo un prequel, ma un viaggio nel passato e nell'anima di una città scomparsa. Siamo stati sul set con il regista Marco D'Amore e il cast, per portarti un reportage esclusivo di questa produzione sorprendente. Non perderlo!

Gomorra - Le Origini, in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a gennaio 2026, non è solo la storia del passato di Pietro Savastano ma un racconto di formazione e l'affresco di una città che non c'è più: siamo stati sul set con il regista Marco D'Amore e gli altri addetti ai lavori. Il nostro reportage. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Gomorra come non ve l'aspettate: Sul set della serie prequel, tra atmosfere anni '70 e giovanissimi talenti

In questa notizia si parla di: Gomorra Aspettate Serie Prequel

Gomorra come non ve l'aspettate: Sul set della serie prequel, tra atmosfere anni '70 e giovanissimi talenti - Gomorra - Le Origini, in arrivo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a gennaio 2026, non è solo la storia del passato di Pietro Savastano ma un racconto di formazione e l'affresco di una cit ... Riporta comingsoon.it

Gomorra torna alle origini e su Napoli splende il sole - Scena 528 due, il set è invaso dalle pecore, tra carcasse di macchine, pareti scrostate, prati e casupole basse nella luce accecante di Napoli, o meglio di San Giovanni a Teduccio, persino l'odore che ... Secondo ansa.it

Prequel di Gomorra confermato, chi saranno gli attori e quando esce - Il tanto atteso prequel di Gomorra è stato finalmente confermato ... vista la passione di Marco per la serie, ci si aspetta una regia intensa e coinvolgente, in linea con lo stile crudo e ... tag24.it scrive