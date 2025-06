Golf | Matteo Manassero sale di giri ed è in testa assieme a Fox al Canadian Open!

Una serata indimenticabile per il golf italiano al PGA Tour: Matteo Manassero e Ryan Fox condividono il comando al RBC Canadian Open dopo il terzo giro. Entrambi hanno brillato con un eccellente 64, dimostrando grande talento e determinazione. La sfida si infiamma, e il duello promette spettacolo nella fase decisiva. Restate sintonizzati, perché tutto può ancora succedere sul fairway!

Gran bella serata per il golf italiano sul PGA Tour. Matteo Manassero è al comando, assieme al neozelandese Ryan Fox, dopo il terzo giro dell’RBC Canadian Open, il torneo che si svolge al TPC Toronto at Osprey Valley (sul North Course), che si trova a Caledon, nell’Ontario. Ottimo il giro dei due, in -6 (64 colpi per entrambi), con Manassero protagonista in virtù di sette birdie e un unico bogey, alla buca 17, prontamente annullato dal birdie alla 18 (che, poi, è il motivo per cui anche Fox si trova davanti). Una situazione, questa, che vede il golfista di Negrar davvero vicinissimo a poter strappare, come d’incanto, un pass per lo US Open. 🔗 Leggi su Oasport.it