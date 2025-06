Golf lo scozzese Syme non sbanda e si aggiudica il KLM Open Top ten per Laporta

I golfisti del DP World Tour portano a termine le fatiche settimanali archiviando il quarto ed ultimo round del KLM Open (montepremi 2,5 milioni di dollari). Lo storico evento nato nel lontano 1912 sorride a Connor Syme. Lo scozzese non si scompone ed amministra il cospicuo margine di vantaggio maturato dopo tre tornate chiudendo con lo score di -11 (273 colpi) grazie al quale si aggiudica la kermesse neerlandese. Per lo scozzese due lunghezze di margine sullo svedese Joakim Lagergren, secondo in solitaria con il punteggio di -9. Terza posizione con -4 per il sudafricano J.T. Schaper, che precede di un colpo la coppia made in Scozia costituita da Ewen Ferguson e Richie Ramsay. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, lo scozzese Syme non sbanda e si aggiudica il KLM Open. Top ten per Laporta

