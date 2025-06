Gol pesanti in Serie A e in Champions oltre 50 presenze con il Napoli | Oggi è finito a vendere le mele

Da stella del calcio a venditore di mele: la storia di un ex Napoli che ha conquistato i cuori in campo e ora fa sorridere con il suo nuovo mestiere. Dopo aver lasciato un segno in Serie A e in Champions, la sua vita ha preso una piega sorprendente. È sempre affascinante scoprire come le storie dei calciatori possano evolversi oltre il rettangolo verde, dimostrando che il successo si può ritrovare anche fuori dal calcio.

Gol pesanti in Serie A e in Champions, oltre 50 presenze con il Napoli Oggi è finito a vendere le mele"> Storia clamorosa per l'ex Napoli che ha lasciato il segno in Serie A, dopo avere appeso gli scarpini al chiodo nuova vita. Molti ex calciatori di Serie A hanno intrapreso carriere sorprendenti dopo il ritiro, scegliendo percorsi professionali lontani dal mondo del calcio. Un esempio emblematico è Faustino Asprilla, ex attaccante del Parma, che ha lanciato una linea di preservativi chiamata "Tino", sfruttando la sua notorietà per promuovere il marchio in modo provocatorio. L'ex Inter Andreas Brehme, noto per il gol decisivo nella finale di Italia '90, ha affrontato difficoltà finanziarie dopo il ritiro, arrivando a lavorare come addetto alle pulizie per sostenersi economicamente dopo un periodo molto difficile.

