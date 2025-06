Gol Dumfries l’esterno dell’Inter ritrova il sorriso con la sua Olanda | la rete al volo contro la Finlandia – VIDEO

Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, ritrova il sorriso con la maglia dell'Olanda. Con una spettacolare rete al volo contro la Finlandia, rafforza la sua attitudine decisiva e riafferma il suo ruolo nel panorama internazionale. La sua prestazione testimonia come la passione per il calcio possa rinvigorire anche i momenti più difficili. Il talento di Dumfries si conferma protagonista, e l’Ajax promette di regalarci ancora grandi emozioni.

Gol Dumfries, l'esterno dell'Inter ritrova il sorriso con la sua Olanda: la rete al volo contro la Finlandia nel match per le qualificazioni ai Mondiali. Ancora un gol per Denzel Dumfries con la maglia della propria nazionale. Gli Oranje del ct Ronald Koeman sono scesi in campo nella serata di ieri in trasferta contro la Finlandia per il match valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Gli olandesi hanno sbrigato la pratica in pochi minuti portandosi in vantaggio di due reti: 0 a 2 il risultato finale. Denzel Dumfries GOAL for the Netherlands against Finland to double the lead!??????? pic.