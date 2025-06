Gli studenti dell’Annibal Caro nell’olimpo del Teatro Classico

Gli studenti dell’Annibal Caro si sono ancora una volta immersi nell’incanto del teatro classico, un’esperienza che li porta tra Cielo e Terra. Il Teatro Akrai di Palazzolo Acreide, definito dal grecista Ettore Romagnoli "Teatro del Cielo", ha accolto il loro talento con l’adattamento di Prometeo Incatenato di Eschilo. Un momento magico, che testimonia come la passione per il teatro possa elevare le giovani menti e renderle protagoniste di un patrimonio senza tempo.

Le ragazze e i ragazzi delle classi quarte del Liceo Classico "Annibal Caro" hanno vissuto anche quest’anno un’esperienza magica al Teatro Akrai di Palazzolo Acreide, quello che il grecista Ettore Romagnoli definì Teatro del Cielo. Sabato 31 maggio è andato in scena, tra Cielo e Terra, l’adattamento del Prometeo incatenato di Eschilo, nell’ambito della XXIX Edizione del Festival del Teatro Classico dei Giovani a Palazzolo Acreide (Siracusa), alla presenza di Sebastiano Aglianò, Direttore Artistico del Festival e Pamela La Mesa, Responsabile dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico. La sfida di quest’anno è stata quella di affrontare la solennità dei versi di Eschilo, pronti a dare voce a Prometeo, inventore di tutte le arti e le tecniche per il progresso dell’umanità ma anche esempio di ribellione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti dell’Annibal Caro nell’olimpo del Teatro Classico

In questa notizia si parla di: Teatro Classico Annibal Caro

Gli studenti del Liceo Petrarca diventano attori per la rassegna di teatro “Il Classico in scena” - Gli studenti del Liceo Petrarca si trasformano in attori per la rassegna teatrale “Il Classico in scena”, proponendo cinque spettacoli tra il 26 e il 30 maggio al teatro Pietro Aretino.

Gli studenti dell’Annibal Caro nell’olimpo del Teatro Classico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Lo riporta msn.com

Gli studenti dell’Annibal Caro al festival del teatro classico - Caro è stato selezionato, per il terzo anno consecutivo, al festival internazionale del Teatro Classico dei Giovani ... studentesse e gli studenti dell’Annibal Caro, che porteranno in scena ... Segnala msn.com

“Le fiamme di Prometeo” avvolgono il teatro dal cielo con il Liceo “A. Caro” - Le ragazze e i ragazzi delle classi quarte del Liceo Classico “Annibal Caro” hanno vissuto anche quest’anno un’esperienza magica al Teatro Akrai di Palazzolo Acreide, quello che il grecista Ettore ... Scrive cronachefermane.it