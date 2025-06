gli studenti del liceo classico campanella interpretano le baccanti di euripide

Gli studenti del liceo classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria hanno dato vita a un'emozionante interpretazione delle Baccanti di Euripide, lasciando il pubblico senza fiato. Un successo che testimonia la passione e il talento emergente della giovane scena teatrale locale. Questo straordinario risultato si inserisce perfettamente nel percorso formativo degli allievi, consolidando il loro amore per il teatro classico e dimostrando che anche le opere antiche possono parlare ai cuori di oggi.

Applausi per gli allievi del liceo classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria, che hanno messo in scena tragedia euripidea delle Baccanti al circolo Polimeni, un lavoro frutto del laboratorio teatrale “Il gioco delle parti”, per la regia di Teresa Timpano, nell’adattamento della docente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it