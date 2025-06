’Gli squali del Pacifico’ fra scienza e mito nel libro di Walter Landini

Vieni a scoprire il mistero e le leggende che avvolgono gli squali del Pacifico nel libro di Walter Landini, un viaggio tra scienza e mito. Beppe Mecconi presenterà questa affascinante opera al Centro anziani di piazza Brin, offrendo uno sguardo unico sui rapporti tra uomo e natura. Un appuntamento imperdibile per chi desidera andare oltre gli stereotipi e conoscere da vicino questi meravigliosi predatori. Ti aspettiamo!

Beppe Mecconi, nel salone del Centro anziani di piazza Brin in via Filippo Corridoni 7, martedì alle 17.30, presenterà il libro 'Gli squali del Pacifico americano - scienza, mito, leggenda', del paleontologo spezzino Walter Landini (pubblicato da Töpffer edizioni). "Al di fuori dei rigidi schemi della sistematica biologica, con la comparsa dell'uomo, il loro ruolo e il loro posto in natura divennero il prodotto del vissuto, del percepito, dell'immaginato – spiegano i promotori –. Da incarnazione del potere e della forza vitale a vittime sacrificali delle voglie, delle fobie e delle debolezze degli uomini.