gli scrittori e i loro misteri incontri sotto le stelle del noir

Preparatevi a immergervi nell’oscuro incanto del noir e del giallo con gli incontri sotto le stelle del festival Miginoir 2025. Due serate di scoperte letterarie, misteri svelati e ospiti di rilievo, nel suggestivo chiostro del Palazzo Comunale di Medicina. Un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi, che vi farà vivere l’arte della narrazione tra enigmi e emozioni. Non mancate, perché la magia del mistero vi aspetta…

Al via l’edizione 2025 del festival letterario Miginoir dedicato al genere giallo e al noir, con la partecipazione di ospiti di rilievo. Gli incontri si terranno martedì 10 e 17 giugno, alle 21, nella cornice del chiostro del Palazzo Comunale, in via Libertà 103. Il Festival, promosso dal Comune di Medicina in collaborazione con libreria Atlantide, si inserisce all’interno di "Bologna Estate 2025", il cartellone di eventi promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana – Territorio Turistico Bologna-Modena. L’evento culturale è a ingresso gratuito e senza prenotazione. In caso di maltempo gli appuntamenti si svolgeranno presso la Sala Auditorium, in via Pillio 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it