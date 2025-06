Gli Odhecaton stasera a San Vitale con la messa breve ’a Palestrina’

Stasera, nel suggestivo scenario di San Vitale, l'Ensemble Odhecaton celebra la grande tradizione polifonica di Giovanni Pierluigi da Palestrina, il massimo rappresentante italiano della musica sacra. In un contesto architettonico e spirituale unico come Ravenna, il concerto si inserisce nel Ravenna Festival per onorare il quinto centenario della nascita del compositore, proseguendo un omaggio che arricchisce la nostra memoria musicale e spirituale. Un'occasione imperdibile per immergersi nella bellezza senza tempo della musica sacra.

La musica sacra ha bisogno di spazi architettonici e spirituali. E Ravenna, con le sue millenarie basiliche, è il teatro ideale per la grande tradizione polifonica, di cui Giovanni Pierluigi da Palestrina è stato il massimo rappresentante italiano. Dopo i Tallis Scholars, l’omaggio di Ravenna Festival al 500° anniversario della nascita di Palestrina continua con l’ Ensemble Odhecaton, che riunisce sotto la direzione di Paolo Da Col alcune delle migliori voci maschili italiane specializzate in musica rinascimentale e preclassica. Oggi, alle 21.30 nella Basilica di San Vitale, gli Odhecaton eseguono la Messa breve “a Palestrina” con cui Alessandro Scarlatti (di cui ricorrono invece i 300 anni della morte) consegnava il suo miglior biglietto da visita ai cantori della Cappella Sistina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli Odhecaton stasera a San Vitale con la messa breve ’a Palestrina’

