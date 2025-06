Gli incentivi per la Comunità energetica

Gli incentivi per la comunità energetica rappresentano un’opportunità concreta di sviluppo sostenibile e di coinvolgimento della cittadinanza. La recente estensione del bonus del 40% per i comuni fino a 50mila abitanti, come sottolineato da Simone Gallai, è un passo decisivo verso una transizione energetica più accessibile e diffusa. Questa misura, infatti, potenzia le possibilità di realizzare progetti innovativi, promuovendo un futuro più verde e partecipativo.

SANSEPOLCRO "L’allargamento dell’ incentivo del 40% per la realizzazione di impianti ai Comuni con popolazione fino a 50mila abitanti rappresenta un elemento fondamentale affinché questa operazione possa realizzarsi". Così Simone Gallai (nella foto), consigliere comunale di maggioranza a Palazzo delle Laudi e presidente della commissione urbanistica, in merito al progetto di Comunità dell’Energia Rinnovabile in procinto di prendere il via a Sansepolcro. Un progetto sul quale sia Gallai che l’intera amministrazione comunale stanno lavorando da tempo e che di recente ha preso nuovo impulso. Una comunità energetica riunisce cittadini, attività commerciali, amministrazioni pubbliche, piccole e medie imprese che si dotano di impianti per la produzione e l’autoconsumo di energia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli incentivi per la Comunità energetica

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Comunità Incentivi Energetica Gallai

Comunità Energetiche, firmato decreto che modifica disciplina incentivi - Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato un decreto che apporta significative modifiche agli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e le configurazioni di autoconsumo.

Transito di Venere in Ariete 2025 | 31 maggio - 29 giugno | Previsioni di astrologia vedica