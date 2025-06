Gli auguri di Papa Leone a Delpini | Testimone del Vangelo nei fatti con zelo fermezza e dolcezza

In occasione del suo giubileo, il 7 giugno, il Papa Leone XIV esprime con calore e stima la propria gratitudine a Monsignor Delpini. Con parole piene di rispetto e affetto, riconosce il suo esempio di testimonianza evangelica attraverso zelo, fermezza e dolcezza. Gli auguri, scritti in latino e firmati dal Pontefice, sottolineano il valore della dedizione pastorale di Delpini nell’illustre diocesi di Milano. Concludiamo con l'augurio che questa testimonianza di affetto possa rafforzare il suo cammino di fede.

"Con fraterna caritĂ e per dovere di gratitudine ci congratuliamo con il venerabile fratello Mario Enrico Delpini, arcivescovo metropolita di Milano, in occasione del suo giubileo per i cinquant’anni di ordinazione presbiterale". Gli auguri sono scritti in latino, arrivano puntuali il 7 giugno e portano la firma di Papa Leone XIV, che nella sua lettera ringrazia Delpini "per la fedele missione pastorale a lui affidata nell’illustre e antichissima diocesi di Milano e per aver dato prova di grande zelo nel testimoniare fattivamente il Vangelo con fermezza e dolcezza". "Infatti con un ministero costante e sapiente egli si è speso totalmente per Cristo e per il bene della Chiesa, prendendosi cura con caritĂ del popolo di Dio, nutrendolo con la parola e gli scritti, sostenendolo con i sacramenti, seguendo gli esempi dei santi Padri – continua il Pontefice –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it