Gli auguri di compleanno del Milan all’ex portiere rossonero Mario Ielpo

Il Milan ha riservato un gesto speciale per uno dei suoi eroi passati, Mario Ielpo, celebrando il suo compleanno con affetto e riconoscenza. Ex portiere rossonero e vincitore di due scudetti, Ielpo ha scritto pagine importanti nella storia del club. Un omaggio che dimostra come i ricordi di grande calcio siano indelebili e legati a sentimenti autentici. E così, il Diavolo rinnova il suo affetto e gratitudine a questa leggenda rossonera.

Il Milan ha fatto gli auguri di compleanno quest'oggi a Mario Ielpo, portiere rossonero che ha vinto due scudetti con il Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gli auguri di compleanno del Milan all’ex portiere rossonero Mario Ielpo

In questa notizia si parla di: Auguri Compleanno Milan Portiere

Beccalossi, tanti auguri! L’Inter celebra il compleanno: «Talento unico» - Tanti auguri a Evaristo Beccalossi, che oggi festeggia il suo 68° compleanno! L’Inter, il club che lo ha visto protagonista, lo omaggia con parole di grande stima e gratitudine.

Tanti auguri a Kyle Walker! Il messaggio di auguri del Milan - Nella giornata di oggi il terzino inglese Kyle Walker festeggia il suo 35° compleanno, il primo in rossonero. Il futuro dell'ex Manchester City è incerto ma sembra improbabile ... Si legge su milannews.it

Milan, oggi è il compleanno di Kyle Walker: gli auguri del club! - Vai nel canale Telegram del Milanista > Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Il 28 maggio è una data speciale nel calendario della storia rossonera. Il 28 maggio 1969, ad ... Secondo msn.com

Maldini: "Auguri Milan, nessuno potrà mai scalfire il legame con la mia famiglia". Like di Theo, Leao, Maignan e Tonali - L'ex dirigente si è affidato ai suoi profili social per festeggiare il compleanno del Milan, con un messaggio preciso: "Tanti auguri AC Milan ... Maldini al Milan: il portiere francese Mike ... Lo riporta msn.com