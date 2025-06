Giustizia umbra no al riassetto Monito degli avvocati spoletini

Gli avvocati spoletini alzano la voce contro il riassetto territoriale della giustizia in Umbria, definendolo un'idea da respingere con forza. Pietro Morichelli, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Spoleto, sottolinea come qualsiasi ipotesi di modifica territoriale, inclusa la possibile fusione con Terni, minacci l’efficienza e la tutela dei cittadini. È fondamentale preservare l’autonomia e l’integrità del sistema giudiziario locale per garantire giustizia rapida e giusta a tutti.

"No a qualunque genere di ipotesi di riassetto territoriale della giustizia umbra ". A dirlo è il presidente dell’ Ordine degli avvocati di Spoleto, Pietro Morichelli, che cita "la vecchia tesi del trasferimento di Spoleto alla Provincia di Terni" e "un recente comunicato che ipotizza l’inclusione anche del tuderte in tale progetto con la motivazione che esso fa già parte del circondario del Tribunale di Spoleto ". L’Ordine degli avvocati di Spoleto "obbiettivamente non ravvisa attuali profili di opportunità in tale ipotesi di trasferimento, ritiene di raccomandare che gli assetti giudiziari siano comunque tenuti rigorosamente fuori dalle presunte ragioni a sostegno". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Giustizia umbra, no al riassetto". Monito degli avvocati spoletini

