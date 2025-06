Giuseppe Magi torna alla Vigor Senigallia come allenatore | entusiasmo tra i tifosi

L'entusiasmo tra i tifosi della Vigor Senigallia esplode: Giuseppe Magi torna alla guida dei rossoblu, portando con sé esperienza e passione. La scelta del club ha conquistato il cuore del pubblico, che sogna un rilancio sotto la sua guida. Un ritorno che accende le speranze di vittorie e successi, rinnovando l’amore per la squadra e creando un clima di entusiasmo contagioso tra i supporter. La nuova avventura sta per cominciare: restate con noi per scoprire cosa riserverà questa stagione emozionante!

Giuseppe Magi è il nuovo allenatore della Vigor Senigallia. Il matrimonio si è fatto ed il popolo rossoblu è oltremodo raggiante. Come annunciato dal club nei giorni scorsi, la svolta sarebbe arrivata nel weekend e così è stato. Intorno alle 10 del mattino di ieri, la Vigor ha comunicato il ritorno di Magi, stavolta nei panni di allenatore, nella città della Rotonda. Bruciata la concorrenza delle rivali: nelle ultime settimane, numerosi club si sono fatti avanti per assicurarsi l'esperienza del mister pesarese, tra questi anche il Fossombrone, alla fine però il tecnico ha accettato la proposta di Moroni, convinto dal progetto vigorino.

