Giuro non li ho uccisi Duplice omicidio di Bologna Preso a Barcellona si difende

In un caso che scuote l’opinione pubblica, Genaro Maffia si proclama innocente dall’accusa di duplice omicidio a Bologna, ora detenuto a Madrid. Con una voce carica di emozione e determinazione, chiede di essere ascoltato e di far chiarezza sulla sua versione dei fatti. Mentre l’intera Italia segue questa intricata vicenda, la sua difesa si prepara a smascherare eventuali incomprensioni e a dimostrare la sua innocenza, perché ogni storia merita di essere conosciuta fino in fondo.

"Sono innocente. Con l’omicidio non c’entro niente". Dal carcere di Madrid dove è detenuto, Genaro Maffia ha la possibilità di chiamare la sorella Maria Teresa, che vive in Venezuela. Con lei, in attesa di parlare con il suo legale, ha raccontato la sua versione dei fatti: "Le vittime hanno avuto una lite feroce con due persone, arrivate da Perugia", avrebbe raccontato alla donna. Difeso dagli avvocati Alexandro Tirelli e Maria Valentina Miceli dello studio International Lawyers Associates, nei giorni scorsi Maffia sarebbe stato sentito, in videochiamata, dagli investigatori della Squadra Mobile bolognese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Giuro, non li ho uccisi". Duplice omicidio di Bologna. Preso a Barcellona si difende

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Omicidio Giuro Uccisi Duplice

"Giuro, non li ho uccisi". Duplice omicidio di Bologna. Preso a Barcellona si difende - Maffia parla dal carcere, è accusato del delitto di Luca Monaldi e del compagno. Poi rivela: "Hanno avuto una lite feroce con due persone arrivate da Perugia". Scrive lanazione.it

Bologna: coniugi uccisi in casa. Fermato a Barcellona coinquilino della coppia - Proseguono le indagini sul duplice omicidio avvenuto nella mattinata di lunedì 2 giugno a Bologna, in un appartamento di Piazza dell’Unità, nel quartiere Bolognina. Le vittime, Luca Gombi, 50 anni, e ... Lo riporta ilsole24ore.com

Duplice omicidio a Bologna, il coinquilino fermato a Barcellona