Giugno e la mente dei docenti in modalità allarme tra lo stress dell’anno e gli ultimi adempimenti Estate tempo della cura e a settembre si rinascerà

Giugno accelera il battito della mente dei docenti, tra esami, verifiche e l’inevitabile peso emotivo di un anno intenso. La fatica fisica si accompagna a un senso di svuotamento, mentre le neuroscienze evidenziano quanto il carico mentale possa influire sul benessere. È il momento di rallentare, prendersi cura di sé e prepararsi a rinascere con energie rinnovate. Solo così, la ripresa di settembre sarà davvero una rinascita.

Giugno giunge al culmine di un carico di adempimenti, e porta con sé esami, riunioni, bilanci, verifiche e voti, ma anche un peso invisibile e più profondo: quello dell’impatto emotivo dell’intero anno scolastico. Ogni insegnante lo percepisce nel corpo che cede alla fatica e nella mente che si fa nebbiosa, come un’inquietudine sottile fatta di stanchezza fisica, calo motivazionale, svuotamento empatico. Le neuroscienze parlano di carico cognitivo cumulativo, in quanto ogni decisione, ogni parola detta in classe, ogni relazione gestita giorno dopo giorno incide sui circuiti del sistema limbico e della corteccia prefrontale, esaurendo progressivamente le risorse attentive e regolative. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it