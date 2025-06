Giubilo in Siena debutta | La cultura senese sia viva e partecipata

Giubilo in Siena segna l’alba di una rinascita culturale vibrante, confermando che la città è un crocevia di arti, storia e innovazione. Questo debutto, ricco di eventi coinvolgenti e collaborazioni di prestigio come l’Accademia Chigiana e Siena Jazz, ha acceso un entusiasmo condiviso tra cittadini e visitatori. Un avvio che promette di rendere Siena un palcoscenico di creatività e partecipazione, dimostrando che la cultura senese è viva e destinata a brillare ancora di più.

Un debutto da incorniciare per Giubilo in Siena, la nuova esperienza culturale che ha acceso i riflettori sulla bellezza della città, intrecciando arti, storia e visioni future. Tra le anime pulsanti dell’evento, spiccano l’Accademia Chigiana e il Siena Jazz, protagonisti di un affascinante dialogo tra suono e memoria collettiva. L’apertura istituzionale ha visto intervenire Alessandro Conforti (Res Toscana), seguito da Francesco Bigoni (Siena Jazz) e Angelo Armiento (Accademia Musicale Chigiana). Applausi convinti per gli interventi: Giovanni Mazzini ha svelato le radici del Palio moderno, Gabriella Piccinni ha tracciato un affresco della bellezza senese, e Franco Carletti ha raccontato il suo percorso artistico tra innovazione e tradizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giubilo in Siena debutta: "La cultura senese sia viva e partecipata"

