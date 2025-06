Giro di vite in zona Carcera Sospesa l’attività del bar e si valuta un’espulsione

In un clima di crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica, il questore di Fermo, Luigi Di Clemente, ha deciso di sospendere l’attività dell’Interbar in via Diaz, zona Carcera, per quindici giorni. La misura arriva dopo ripetuti episodi che hanno messo a rischio l’ordine pubblico, evidenziando l’impegno delle autorità nel garantire tranquillità ai cittadini. La situazione resta sotto stretta osservazione, valutando anche eventuali provvedimenti più drastici come l’espulsione.

Il questore di Fermo, Luigi Di Clemente, ha disposto la sospensione dell’attività per quindici giorni dell’ Interbar di via Diaz, zona Carcera. Il provvedimento è stato adottato in seguito a ripetuti episodi che hanno compromesso gravemente la sicurezza pubblica nella zona. Il locale era da tempo nell’attenzione delle forze dell’ordine non per colpa del titolare ma per i frequentatori, in particolare quel marocchino molestatore seriale di 38 anni protagonista di diverse scorribande. Nei mesi scorsi si erano verificati episodi violenti di rissa e resistenza a pubblico ufficiale durante alcuni interventi delle pattuglie sul posto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giro di vite in zona Carcera. Sospesa l’attività del bar e si valuta un’espulsione

