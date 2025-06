Giro di Slovenia | Tsarenko trionfa Paletti 5 tra i giovani

Il Giro di Slovenia si anima con uno spettacolare tappone che ha incoronato Tsarenko, l’ucraino rimasto saldo in fuga, mentre tra i giovani si distingue Luca Paletti, 23° assoluto e 5° nella classifica under 23. La sua performance brillante nel finale mostra il suo talento promettente, anche se l’obiettivo di essere sul podio si rivela ancora alla portata. L’azione di Paletti sottolinea il suo potenziale in crescita nel panorama ciclistico internazionale.

Il tappone del Giro di Slovenia ha visto la vittoria dell’ucraino Tsarenko superstite della fuga di giornata, che ha resistito al ritorno del gruppo inseguitori tra i quali il 21enne modenese Luca Paletti (nella foto), che ha concluso 23° assoluto classificandosi 5° nella classifica giovani: un risultato positivo, ma al di sotto delle sue aspettative. L’azione del portacolori de team modenese-reggiano VF Group Bardiani è stata brillante nella prima parte della salita del Golte, ma quando lo squadrone dell’ Uno X ha selezionato il gruppo inseguitori negli ultimi tre chilometri, il terzetto della VF Group con Paletti,Tolio e Scalco ha ceduto qualche secondo e il team di patron Vincenzo Oliva è ora secondo alle spalle del Team Uno X. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giro di Slovenia: Tsarenko trionfa, Paletti 5° tra i giovani

In questa notizia si parla di: Giro Slovenia Tsarenko Paletti

