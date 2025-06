Giro Delfinato 2025 la tappa 2 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Il Giro del Delfinato 2025 si accende con una tappa 2 ricca di emozioni, sfide e sorprese. Dopo il successo di Tadej Pogacar nella prima frazione, gli spettatori sono già catturati dal percorso e dall’altimetria, pronti a scoprire favoriti e orari tv. In questa corsa, ogni dettaglio conta: dalle salite impervie alle strategie dei protagonisti. Scopri tutto ciò che devi sapere per vivere al massimo questa spettacolare edizione.

Roma, 8 giugno 2025 – Riparte vincendo Tadej Pogacar. Lo sloveno ha vinto la prima tappa del Giro del Delfinato, in una top four stellare con l'avversario di sempre Jonas Vingegaard secondo, Mathieu Van der Poel terzo e Remco Evenepoel quarto. Insomma, il Delfinato 2025 è partito in quarta marcia, subito con grande spettacolo, non per gli italiani, che sono pochi in corsa, e il miglior piazzato è stato Simone Velasco ventesimo. Grazie agli abbuoni, Pogacar si è preso anche la maglia di leader della classifica generale con 4 secondi su Vingegaard, 6 su Van der Poel e 10 su Evenepoel. Ma il meglio deve ancora venire con le tappe finali di montagna.

