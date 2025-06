Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi Domérat-Montluçon | orari percorso favoriti Jonathan Milan ci prova

Il Giro del Delfinato 2025 è pronto a partire con una prima tappa ricca di emozioni: Domérat-Montluçon. I favoriti, come Pogacar e Vingegaard, sono già nel mirino, mentre gli ultimi chilometri promettono battaglia. La corsa si annuncia spettacolare, tra salite e scatti decisivi. Resta con noi per scoprire orari, percorso e chi potrebbe fare la differenza oggi!

Difficile vedere subito uno scontro diretto, ma l’attesa è tutta per loro: Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, saranno loro i protagonisti al via del Giro del Delfinato. Oggi in programma la prima tappa, la Domérat-Montluçon. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Primi 100 chilometri mossi, senza però grandi insidie a livello altimetrico. I sette GPM da affrontare (tutti di quarta categoria) arrivano sul finale di corsa. Côte de Sainte-Thérence (2,6 km al 4,6%) e alla Côte d’Argenty (2,1 km al 5,4%) anticipano il circuito conclusivo. Tre passaggi sulla linea del traguardo, il terzo ovviamente quello decisivo: occhio alle ascese verso Côte de Domérat (1,9km al 4%) e Côte de Buffon (600 m all’8,6%). 🔗 Leggi su Oasport.it