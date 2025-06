Giro del Delfinato 2025 tappa di oggi Domérat-Montluçon | orari percorso favoriti Jonathan Milan cerca l’acuto

Il Giro del Delfinato 2025 prende il via con la tappa Domérat-Montluçon, un percorso che promette emozioni e sorprese fin dai primi chilometri. Tra i favoriti spiccano Jonathan Milan, alla ricerca di un acuto, e i protagonisti attesi come Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. La sfida si annuncia avvincente, con il cuore pulsante della corsa che batte già forte. Restate con noi: la diretta live partirà alle 10.10 per vivere ogni istante di questa prima tappa.

Difficile vedere subito uno scontro diretto, ma l'attesa è tutta per loro: Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, saranno loro i protagonisti al via del Giro del Delfinato 2025. Oggi in programma la prima tappa, la Domérat-Montluçon. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DEL DELFINATO DALLE 10.10 PERCORSO. Primi 100 chilometri mossi, senza però grandi insidie a livello altimetrico. I sette GPM da affrontare (tutti di quarta categoria) arrivano sul finale di corsa. Côte de Sainte-Thérence (2,6 km al 4,6%) e alla Côte d'Argenty (2,1 km al 5,4%) anticipano il circuito conclusivo.

