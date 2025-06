Giro del Delfinato 2025 tappa 1 | vince Pogacar Ordine d' arrivo e classifica generale

Il Giro del Delfinato 2025 esplode di emozioni nella sua prima tappa, offrendo un assaggio di ciò che ci attende nel prossimo Tour de France. Tadej Pogacar si impone in una volata mozzafiato, precedendo Jonas Vingegaard, Mathieu Van Der Poel e Remco Evenepoel, dando vita a un poker di campioni pronti a sfidarsi sulle strade più iconiche d'Europa. La corsa si infiamma: chi sarà il protagonista assoluto di questa anteprima di grande livello?

Montlucon (Francia), 8 giugno 2025 - La tappa 1 spiega bene fin da subito perché mai come quest'anno il Giro del Delfinato 2025 può essere considerato l'anteprima del Tour de France 2025: vince in volata Tadej Pogacar davanti a Jonas Vingegaard, Mathieu Van Der Poel e Remco Evenepoel, per un poker da sogno che tra qualche settimana si sfiderà, ognuno per i propri obiettivi sulle strade della Grande Boucle. Tutti, tra infortuni e pause fisiologiche dopo le fatiche nelle Classiche di primavera, tornavano in gara dopo un lungo stop, ma la gamba sembra già quella dei giorni migliori: soprattutto quelle di Pogacar, bravo prima a riprendere Vingegaard, il big che ha acceso la miccia dopo che erano state neutralizzate le due fughe di giornata, e poi a battere lui e il resto della compagnia nello sprint al quale si è unito dalle retrovie anche il gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro del Delfinato 2025, tappa 1: vince Pogacar. Ordine d'arrivo e classifica generale

