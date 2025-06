Giro del Delfinato 2025 anticipo di Tour | chi sono i favoriti

Il Giro del Delfinato 2025 si presenta come un entusiasmante antipasto del Tour de France, con protagonisti di alto livello come Pogacar e Vingegaard pronti a sfidarsi sulle strade francesi. Questa 77ª edizione, sebbene caratterizzata da un percorso più accessibile, promette emozioni e battaglie strategiche che lasceranno il pubblico senza fiato. Scopriamo insieme chi sono i favoriti e cosa aspettarci da questa avvincente corsa a tappe.

Giro del Delfinato 2025, chi sono i favoriti che prenderanno parte alla corsa: èp un anticipo di Tour de France, in gara anche Pogacar e Vingegaard Il Giro d’Italia è ormai andato in archivio, l’attesa è tutta per il Tour de France ma un anticipo della Grand Boucle la vedremo a partire a partire da oggi, con la 77ma edizione del Giro del Delfinato. Nonostante si tratti di un percorso decisamente semplice, con una sola tappa di montagna e tante a favore dei velocisti, si tratta quasi di un antipasto del Tour de France anche e soprattutto per un fattore importante, la presenza di Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: Giro Tour Delfinato Anticipo

