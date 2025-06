Giovani imprenditori Eletto Condelli

Il Circolo Fantozzi si anima di entusiasmo e speranza con l’elezione di Mickey Condelli a presidente dei Giovani Imprenditori di Confesercenti Valdera-Cuoio e Valdicecina. Una scelta che segna l’inizio di una nuova era di innovazione, collaborazione e crescita per il settore. Con questa nomina, il gruppo si impegna a rilanciare il commercio e il turismo locale, portando avanti progetti ambiziosi e uniti dalla passione per il futuro dell’area. È un momento di grande potenziale e opportunità.

Il Circolo Fantozzi celebra un importante traguardo: Mickey Condelli è stato eletto presidente del gruppo Giovani imprenditori di Confesercenti Valdera-Cuoio e Valdicecina. L'elezione segna l'inizio di una nuova fase per l'associazione, che vede protagonisti giovani imprenditori "uniti dalla voglia di innovare e rilanciare il commercio e il turismo dell'intera area. È un gruppo motivato e determinato – ha dichiarato Condelli – pronto a portare nuove idee, energia e iniziative concrete per sostenere e valorizzare le imprese locali". A completare il nuovo direttivo saranno Alessandro Lonsi, dell'attività Ghera; Futura Cavallini, del negozio Futurline; Debora Mangini, della pasticceria Fondemà; Marco Ferruggia, dell'attività Street Food; Mirko Cipriano, del negozio Step by Step; Ylenia Speranza, del salone Haircolor.

