È andato in scena questa settimana a Villa Corvini l’evento conclusivo del progetto Look Up, promosso dall’associazione T’Immagini Aps in collaborazione con 3 Elle Ets, il Comune di Parabiago e il Liceo Cavalieri e realizzato con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando Giovani Smart 2.0. Il progetto ha coinvolto ragazze e ragazzi dai 15 anni in su, residenti nei comuni di Parabiago e Busto Arsizio, in un lavoro di contrasto al ritiro sociale attraverso attività laboratoriali e percorsi di crescita personale: nel segno della partecipazione anche quest’ultimo evento, un appuntamento che ha visto giovani, educatori, famiglie e istituzioni condividere il racconto di un percorso lungo mesi, fatto di relazioni, creatività e nuove possibilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giovani e crescita personale, successo di Look Up

