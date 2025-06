Giovane colta da malore a Varenna e trasportata in ospedale in codice rosso

Un'istantanea di grande tensione a Varenna, dove una giovane di appena 22 anni è stata colta da un grave malore e soccorsa in codice rosso. L’episodio, avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi in via Imbarcadero, ha scosso la comunità locale e mobilitato le forze sanitarie. La ragazza si trovava a bordo di un autobus quando, improvvisamente, ha manifestato i sintomi, suscitando preoccupazione e speranza per il suo rapido recupero.

Allarme per una ragazza colta da malore a Varenna e soccorsa in codice rosso. I fatti sono avvenuti poco dopo mezzogiorno di oggi, domenica 8 giugno, in via Imbarcadero. La giovane, 22 anni di età, si sarebbe sentita male mentre si trovava a bordo di un autobus che stava fermandosi in quel.

