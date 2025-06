Giovane colta da malore a Varenna e soccorsa in codice rosso

Un episodio drammatico si è verificato oggi a Varenna, dove una giovane di 22 anni ha accusato un grave malore mentre viaggiava su un autobus in via Imbarcadero. L’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di portarla in codice rosso all’ospedale, sottolineando l’importanza di risposte rapide in situazioni di emergenza. La vicenda riaccende l’attenzione sulla sicurezza pubblica e sull’importanza di intervenire prontamente in casi di crisi.

