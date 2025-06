Giovane capriolo finisce in piscina | salvato dai vigili del fuoco

In una notte di tranquillità a Serra Riccò, un giovane capriolo ha rischiato di perdere la vita finendo in una piscina. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Bolzaneto, la disavventura si è conclusa con un lieto fine, dimostrando ancora una volta il valore e la tempestività del nostro servizio di emergenza. Per...

Trambusto in località Castagna a Serra Riccò, nell'entroterra genovese e disavventura a lieto fine per un animale in difficoltà. I vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti nella notte tra sabato 7 e domenica 8 giugno 2025 e hanno soccorso un giovane capriolo caduto in una piscina. Per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Giovane capriolo finisce in piscina: salvato dai vigili del fuoco

