Giovane arbitro aggredito allo stadio di Arezzo

Una giovane promessa del fischietto italiano si è trovata nel mirino della violenza allo stadio di Arezzo, dopo la finale del Memorial Mirco Poggini. Un gesto grave che scuote il mondo dello sport e mette in discussione il rispetto e la sicurezza negli eventi calcistici. È essenziale intervenire con determinazione per proteggere chi dedica la propria vita alla passione del calcio, perché nessuno merita di essere vittima di aggressioni.

Una grave aggressione nei confronti di un giovane arbitro aretino è stata messa in atto nel tardo pomeriggio di oggi al termine della finale del memorial Mirco Poggini che si stava tenendo allo stadio di Arezzo. L’evento organizzato dalla S. S. Arezzo con lo scopo di ricordare il collaboratore. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Giovane arbitro aggredito allo stadio di Arezzo

