Giovane accoltellato in spiaggia Sarebbe in condizioni disperate

Una drammatica vicenda scuote la tranquillità di Varcaturo, frazione di Giugliano, dove un giovane di 19 anni è stato brutalmente accoltellato durante una lite scoppiata per futili motivi. La scena, che si è trasformata in tragedia, ha lasciato la comunità sconvolta, mentre le forze dell’ordine indagano sui dettagli di questo grave episodio. Una vicenda che evidenzia ancora una volta quanto possa essere sottile il confine tra calma e caos in situazioni apparentemente innocue.

Una lite in spiaggia per futili motivi, poi il coltello tirato fuori e l'aggressione. Tragedia su un lido di Varcaturo, frazione costiera del Comune di Giugliano di Napoli, dove un giovane di 19 anni sarebbe stato accoltellato da un altro bagnante. A darne notizie è l'associazione di infermieri.

